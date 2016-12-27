Президент Молдовы отправил в отставку министра обороны

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Новый президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что подписал указ об отставке главы Минобороны Анатолия Шалару, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько минут назад подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару", - написал И.Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Отметим, что А.Шалару известен своими заявлениями о создании "музея советской оккупации". Специально для этого из расположения мотопехотной бригады №2 имени Штефана чел Маре в Кишиневе был вывезен советский танк Т-34.