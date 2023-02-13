Президент Молдовы назначила нового главу администрации

Исполняющий обязанности вице-премьера Молдовы Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства.

Исполняющий обязанности вице-премьера Молдовы Андрей Спыну, отвечавший в правительстве Натальи Гаврилицы за переговоры с "Газпромом", назначен генеральным секретарем аппарата главы государства.

Как передает Report, соответствующий указ подписала в понедельник президент Майя Санду.

В пятницу Гаврилица заявила, что уходит в отставку с поста главы правительства. Вместе с премьером автоматически в отставку уходит и все правительство. Санду после консультации с лидерами парламентских фракций выдвинула кандидатом на пост нового премьера главу совбеза Дорина Речана. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу от имени политсилы выразил ему свою поддержку.

"Андрей Спыну назначается на должность генерального секретаря аппарата президента", - отмечается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте администрации президента Молдовы.