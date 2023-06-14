О нас

Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества

Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани, срок полномочий которого истекает, и с новым представителем МВФ в стране Светланой Черович.
Другие страны
14 июня 2023 г. 10:10
Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани, срок полномочий которого истекает, и с новым представителем МВФ в стране Светланой Черович.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи обсуждались разработки программы экономической и финансовой политики между Республикой Молдова и МВФ, а также макроэкономические перспективы", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи также обсуждались новые финансовые возможности для содействия экономическому росту Молдовы, повышению устойчивости ее экономики и ускорению реформ.

Президент Молдовы в беседе с представителями МВФ подчеркнула заинтересованность страны в установлении долгосрочных партнерских отношений с международными финансовыми институтами, готовыми оказать помощь в развитии экономики и обеспечении благосостояния граждан, "особенно в период региональной неопределенности".

"Также обсуждалось сотрудничество сторон по смягчению последствий изменения климата", – подчеркнули в администрации президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldovan president, IMF reps mull co-op priorities

Экслюзивные новости

Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi