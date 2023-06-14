Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани, срок полномочий которого истекает, и с новым представителем МВФ в стране Светланой Черович.

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани, срок полномочий которого истекает, и с новым представителем МВФ в стране Светланой Черович.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи обсуждались разработки программы экономической и финансовой политики между Республикой Молдова и МВФ, а также макроэкономические перспективы", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи также обсуждались новые финансовые возможности для содействия экономическому росту Молдовы, повышению устойчивости ее экономики и ускорению реформ.

Президент Молдовы в беседе с представителями МВФ подчеркнула заинтересованность страны в установлении долгосрочных партнерских отношений с международными финансовыми институтами, готовыми оказать помощь в развитии экономики и обеспечении благосостояния граждан, "особенно в период региональной неопределенности".

"Также обсуждалось сотрудничество сторон по смягчению последствий изменения климата", – подчеркнули в администрации президента.