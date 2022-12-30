О нас

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ Президент Молдовы Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 00:33
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России.

Как передает Report, об этом молдовский лидер сообщила в эфире телеканала "Молдова-1".

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия страны "Действие и солидарность" поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта в Украине.

"Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала М. Санду.

Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдовы является евроинтеграция.

"Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдова должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия", - указала президент республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi