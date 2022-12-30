Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о полном прекращении сотрудничества властей страны с руководством России.

Как передает Report , об этом молдовский лидер сообщила в эфире телеканала "Молдова-1".

Политик отметила, что в ходе своей избирательной кампании правящая партия страны "Действие и солидарность" поддерживала развитие отношений с Россией, однако позиция страны изменилась из-за конфликта в Украине.

"Сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены", - сказала М. Санду.

Она подчеркнула, что приоритетом внешней политики Молдовы является евроинтеграция.

"Не знаю, каковы планы у правительства, я лично считаю, что Молдова должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия", - указала президент республики.