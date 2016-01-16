Президент Молдавии выдвинул премьером Павла Филипа

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Молдавии Николай Тимофти в ответ на угрозы оппозиции инициировать его импичмент заявил, что выдвинул на пост премьера кандидатуру члена Демократической партии Павла Филипа, так как ее предложило парламентское большинство, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В пятницу Тимофти назначил и.о. министра информационных технологий и коммуникаций Филипа кандидатом на пост главы правительства республики. Ранее парламентское большинство выдвигало в премьеры предпринимателя, члена Демпартии Владимира Плахотнюка, однако президент два раза отклонял его кандидатуру. Принятие решения проходило на фоне массовых протестов в Кишиневе правоцентристской платформы DA и "Нашей партии" Ренато Усатого. В четверг поздно вечером Тимофти предложил назначить кандидатом в премьеры своего советника Иона Пэдурару, но уже в пятницу днем тот отозвал свою кандидатуру.

Как пояснил молдавский президент в своем заявлении в субботу, из-за отзыва кандидатуры Пэдурару ему пришлось возобновить поиск кандидата на пост премьера.