Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава латиноамериканского государства сообщил у себя в Twitter .

"С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом, - говорится в записи. - Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, остаюсь оптимистом". По словам 67-летнего политика, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил он.

Президент Мексики сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - говорится в записи.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.