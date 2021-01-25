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Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики заразился коронавирусом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19.
Другие страны
25 января 2021 г. 05:24
Президент Мексики заразился коронавирусом
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава латиноамериканского государства сообщил у себя в Twitter.

"С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом, - говорится в записи. - Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, остаюсь оптимистом". По словам 67-летнего политика, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил он.

Президент Мексики сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - говорится в записи.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.

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