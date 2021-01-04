О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.
Другие страны
4 января 2021 г. 22:05
Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия.

"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.

Напомним, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из Азыхской пещеры
ВидеоВидеокадры из Азыхской пещеры
4 января 2021 г. 15:18
Создано публичное юридическое лицо Фонд возрождения Карабаха
Создано публичное юридическое лицо "Фонд возрождения Карабаха"
4 января 2021 г. 12:46
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57
Президент обратился к народу
Президент обратился к народу
1 января 2021 г. 00:05
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2020 г. 00:04
Видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
ФотоВидеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
30 декабря 2020 г. 16:37
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
30 декабря 2020 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi