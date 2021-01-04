Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики заявил, что его страна предложит политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, процесс по делу которого проходит в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидер Мексики приветствовал решение британских судей, назвав его триумфом правосудия.

"Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище", - заявил Обрадор на пресс-конференции.

Напомним, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер ранее отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители американской стороны подтвердили, что подадут апелляцию на решение лондонского суда.