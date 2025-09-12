Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    • 12 сентября, 2025
    • 21:17
    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум опровергла сообщения о том, что сотрудники ЦРУ США участвуют в совместных с мексиканской армией операциях по задержанию главарей наркокартелей на территории страны.

     Как передает Report, об этом К. Шейнбаум заявила в ходе ежедневной пресс-конференции.

     "Это абсолютная ложь. Это неправда, что в операциях мексиканской армии участвуют сотрудники ЦРУ", - отметила она.

    "Как мы всегда говорили, существует лишь координация и сотрудничество между Мехико и Вашингтоном в части информации, которой располагают агентства США. Эти данные передаются структурам кабинета безопасности, и после подтверждения операции проводятся исключительно силами министерств обороны, военно-морских сил, общественной безопасности и защиты граждан или прокуратуры", - объяснила мексиканский лидер.

