Президент Мексики объявил траур по погибшим в результате землетрясения - ВИДЕО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Глава Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный по погибшив в рерзультате землпетрясения, произошедщего в пятницу.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он на пресс-конференции.
«Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур по погибшим в результате этого землетрясения», — сообщил он на пресс-конференции.
Президент заявил об этом после осмотра муниципалитета Хучитан, который пострадал больше всего.
По последним данным, в результате землетрясения погиб 61 человек, 1142 школы были повреждены.
Ньето подчеркнул, что в ближайшее время информация об ущербе будет обновлена.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения магнитудой 8,2 стали 58 человек.
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