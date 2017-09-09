Президент Мексики объявил траур по погибшим в результате землетрясения - ВИДЕО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Глава Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный по погибшив в рерзультате землпетрясения, произошедщего в пятницу.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он на пресс-конференции.

«Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур по погибшим в результате этого землетрясения», — сообщил он на пресс-конференции.

Президент заявил об этом после осмотра муниципалитета Хучитан, который пострадал больше всего.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 61 человек, 1142 школы были повреждены.

Ньето подчеркнул, что в ближайшее время информация об ущербе будет обновлена.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения магнитудой 8,2 стали 58 человек.