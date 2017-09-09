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    Президент Мексики объявил траур по погибшим в результате землетрясения - ВИДЕО

    «Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур по погибшим в результате этого землетрясения»

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Глава Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный по погибшив в рерзультате землпетрясения, произошедщего в пятницу.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он на пресс-конференции.

    «Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур по погибшим в результате этого землетрясения», — сообщил он на пресс-конференции.

    Президент заявил об этом после осмотра муниципалитета Хучитан, который пострадал больше всего.

    По последним данным, в результате землетрясения погиб 61 человек, 1142 школы были повреждены.

    Ньето подчеркнул, что в ближайшее время информация об ущербе будет обновлена.

    Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения магнитудой 8,2 стали 58 человек.

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