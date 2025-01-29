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Президент Мексики: Мы объясним Google, как морям присваиваются имена

Президент Мексики: Мы объясним Google, как морям присваиваются имена Власти Мексики направят письмо корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский, в котором разъяснят компании необоснованность такого решения.
Другие страны
29 января 2025 г. 20:13
Президент Мексики: Мы объясним Google, как морям присваиваются имена

Власти Мексики направят письмо корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский, в котором разъяснят компании необоснованность такого решения.

Как передает Report, об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Мы направим письмо в Google, они узнают, какая организация дает названия международным морям, а какие названия соответствуют континентальному шельфу", - заявила она.

Шейнбаум утонила, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский касается только американского континентального шельфа, который отличается от шельфа всего залива.

Ранее американская корпорация Google заявила, что переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

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Версия на азербайджанском языке Meksika Prezidenti: Dənizlərin necə adlandırıldığını "Google"a izah edəcəyik

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