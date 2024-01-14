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Президент Мальдив попросил Индию вывести военных с островов

Президент Мальдив попросил Индию вывести военных с островов Мальдивская Республика попросила Индию вывести свой военный персонал с островов к 15 марта.
Другие страны
14 января 2024 г. 19:37
Президент Мальдив попросил Индию вывести военных с островов

Мальдивская Республика попросила Индию вывести свой военный персонал с островов к 15 марта.

Как передает Report, об этом сообщила мальдивская газета Sun Online, ссылаясь на помощника по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назима Ибрагима.

По данным издания, на данный момент на Мальдивах находятся 88 индийских военнослужащих.

"Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации", - сказал Ибрагим.

По его словам, глава республики официально попросил Индию вывести военных к 15 марта.

В начале января президент Мальдив Мохамед Муиззу совершил государственный визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты оценивают эту поездку как продолжение кардинального разворота в политике островного государства. Пришедший к власти в ноябре президент Муиззу пересматривает отношения с традиционным главным партнером — Индией — и делает ставку на Китай.

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