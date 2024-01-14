Президент Мальдив попросил Индию вывести военных с островов

Мальдивская Республика попросила Индию вывести свой военный персонал с островов к 15 марта.
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По данным издания, на данный момент на Мальдивах находятся 88 индийских военнослужащих.
"Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации", - сказал Ибрагим.
По его словам, глава республики официально попросил Индию вывести военных к 15 марта.
В начале января президент Мальдив Мохамед Муиззу совершил государственный визит в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты оценивают эту поездку как продолжение кардинального разворота в политике островного государства. Пришедший к власти в ноябре президент Муиззу пересматривает отношения с традиционным главным партнером — Индией — и делает ставку на Китай.