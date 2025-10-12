Президент Мадагаскара заявил о попытке незаконного захвата власти

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке незаконного и насильственного захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на его заявление.

"Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам", - сказал Радзуэлина.

В субботу журнал Jeune Afrique объявил, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против приказов открывать огонь по демонстрантам, и толпе протестующих удалось пройти на имеющую символическое значение площадь 13 мая в Антананариву, где с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей.

Напомним, что 25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации, организатором которых выступает движение "Поколение Z". Изначально митингующие требовали доступ к воде и электричеству, а также критиковали состояние системы здравоохранения и уровень коррупции на Мадагаскаре. Затем протестующие стали требовать отставки президента.

ООН сообщала как минимум о 22 жертвах и более 100 пострадавших в результате беспорядков, однако власти страны опровергли эту информацию. 29 сентября Андри Радзуэлина отправил правительство в отставку, однако акции не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии.