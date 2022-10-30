Президент Ливана отправил в отставку кабмин

Президент Ливана Мишель Аун подписал в воскресенье декрет об отставке правительства, которое временно исполняло обязанности после выборов в парламент, состоявшихся 15 мая.

Президент Ливана Мишель Аун подписал в воскресенье декрет об отставке правительства, которое временно исполняло обязанности после выборов в парламент, состоявшихся 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Джедид".

По информации его источников в президентском дворце Баабда, глава государства не подписал декрет о создании нового кабмина из-за разногласий по его составу с назначенным премьер-министром Наджибом Микати.

Ранее было объявлено, что президент М.Аун покинет резиденцию - за сутки до истечения срока своих полномочий, которые официально заканчиваются 31 октября.