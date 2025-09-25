Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового Кабмина, сформированного после отставки из-за подозрений в коррупции прежнего правительства во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Состав кабинета министров утвержден. Президентом подписан соответствующий декрет, дополняющий декрет от 9 сентября", - говорится в сообщении.

Список кандидатов на министерские портфели премьер-министр подает на утверждение президенту. Для главы государства процесс их одобрения является единственной возможностью повлиять на формирование структуры исполнительной власти. После назначения уволить члена правительства президент не может. Даже если он заявляет о том, что какой-то министр утратил его доверие, тот подавать в отставку не обязан, уволить его может только премьер-министр.

На этот раз затянулись консультации и согласование кандидатур министров энергетики, окружающей среды и культуры.