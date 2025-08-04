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Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы принял отставку правительства Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса и поручил временно исполнять обязанности тому же кабинету министров во главе с министром финансов Римантасом Шаджюсом.
Другие страны
4 августа 2025 г. 16:42
Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса и поручил временно исполнять обязанности тому же кабинету министров во главе с министром финансов Римантасом Шаджюсом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится на сайте агентства BNS.

"Президент подписал декрет об отставке правительства и назначении временного правительства", - сообщил советник президента Томас Бержинскас.

Как сообщалось ранее, Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес. Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьера должна сопровождаться отставкой всего Кабинета министров.

В течение не более чем 15 дней глава государства должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра. Новый премьер также будет делегирован социал-демократами, у которых самая большая фракция в парламенте. Решение по кандидатуре премьера будет принято на заседании президиума партии 6 августа.

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