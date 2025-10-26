Президент Литвы предложил закрыть границу с Беларусью из-за метеозондов

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Беларусью или ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство.

Как передает Report со ссылкой на портал Delfi, об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

"В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита", - говорится в сообщении.

Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.

На этой неделе работа аэропортов в Литве несколько раз останавливалась из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые запускают из Беларуси. Задержаны четверо подозреваемых.