    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 23:48
    Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блока

    Европа во всех отношениях не готова к созданию собственного оборонительного блока, который мог бы прийти на смену НАТО.

    Как передает Report, об этом в интервью интернет-порталу 15min заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

    "Не считаю, что в настоящее время мы готовы заменить Североатлантический альянс на европейскую НАТО. Мы во всех отношениях - политически, технически, в военной сфере - к этому не подготовились", - подчеркнул он.

    По мнению литовского лидера, для выхода на такой уровень потребовались бы серьезные усилия. "Это работа, которая потребовала бы немало времени", - сказал Науседа. Он расценивает такие планы скептически. "Разговоры об этом кажутся мне несерьезными", - подчеркнул президент.

    Откликаясь на речь президента США Дональда Трампа в Давосе, которой его попросили дать оценку 15min, Науседа отметил, что "трансатлантические связи по-прежнему остаются краеугольными". По его словам, отказ от союзнического партнерства с Вашингтоном "был бы поспешным решением".

