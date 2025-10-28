Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

Вильнюс рассматривает возможность введения запрета на транзит белорусской продукции по литовской территории в Калининградскую область РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа подчеркнул, что речь идет не о российских грузах, а именно о товарах, произведенных в Беларуси. По его словам, запрет транзита является серьезным средством воздействия.

Он также не исключил расширения санкций в отношении Минска: "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако азотных удобрений это не касается".

Ранее Литва уже приостановила транзит белорусских грузов, включая калийные удобрения, в рамках западных санкций.