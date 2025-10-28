Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 20:45
Вильнюс рассматривает возможность введения запрета на транзит белорусской продукции по литовской территории в Калининградскую область РФ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа подчеркнул, что речь идет не о российских грузах, а именно о товарах, произведенных в Беларуси. По его словам, запрет транзита является серьезным средством воздействия.
Он также не исключил расширения санкций в отношении Минска: "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако азотных удобрений это не касается".
Ранее Литва уже приостановила транзит белорусских грузов, включая калийные удобрения, в рамках западных санкций.
Последние новости
21:26
AP: США пытались завербовать пилота МадуроДругие страны
21:25
Фото
Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям села Хоровлу Джебраильского района - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
21:10
ХАМАС отказался передавать тело очередного заложника - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:55
Фото
Хикмет Гаджиев и замглавы МИД Турции обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:45
Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в КалининградДругие страны
20:40
Мариам Лашхи: Вклад Грузии в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией имеет важное значениеВ регионе
20:36
Фото
Азербайджан принял участие в 25-летнем юбилее Европейской конвенции о ландшафтахВнешняя политика
20:24
Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору ГазаДругие страны
20:11