    Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 20:45
    Президент Литвы допустил запрет транзита белорусской продукции в Калининград

    Вильнюс рассматривает возможность введения запрета на транзит белорусской продукции по литовской территории в Калининградскую область РФ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

    Науседа подчеркнул, что речь идет не о российских грузах, а именно о товарах, произведенных в Беларуси. По его словам, запрет транзита является серьезным средством воздействия.

    Он также не исключил расширения санкций в отношении Минска: "В отношении калийных удобрений действуют ограничения ЕС, однако азотных удобрений это не касается".

    Ранее Литва уже приостановила транзит белорусских грузов, включая калийные удобрения, в рамках западных санкций.

    Litva Prezidenti Belarus məhsullarının Kalininqrada tranzitinin qadağan olunacağını bildirib

