Президент Латвии заявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о планах в ближайшее время оптимизировать средства в госбюджете с целью приблизить расходы страны на оборону к 5% ВВП. На сегодняшний день потребности оборонной отрасли страны уже превышают 4%.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о планах в ближайшее время оптимизировать средства в госбюджете с целью приблизить расходы страны на оборону к 5% ВВП. На сегодняшний день потребности оборонной отрасли страны уже превышают 4%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил Ринкевичс.

"Это год сокращения расходов. И единственная сфера, где сокращения недопустимы ,- это безопасность. Нам придется искать решения, сокращая некоторые расходы", - отметил он.

По его словам, данный вопрос будет зависеть от переговоров с США, к которым он относится с некоторой опаской.