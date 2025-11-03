Президент Кыргызстана совершит первый официальный визит в Египет

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4–5 ноября совершит свой первый официальный визит в Египет по приглашению президента страны Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, в рамках визита намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по международным и региональным темам.

Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов в сферах экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики и здравоохранения. Ожидается, что эти соглашения создадут основу для дальнейшего укрепления и развития кыргызско-египетских отношений.