    Президент Кыргызстана совершит первый официальный визит в Египет

    • 03 ноября, 2025
    • 12:42
    Президент Кыргызстана совершит первый официальный визит в Египет

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4–5 ноября совершит свой первый официальный визит в Египет по приглашению президента страны Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

    По его словам, в рамках визита намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по международным и региональным темам.

    Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов в сферах экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики и здравоохранения. Ожидается, что эти соглашения создадут основу для дальнейшего укрепления и развития кыргызско-египетских отношений.

