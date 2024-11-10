Президент Кыргызстана посетит Саудовскую Аравию для участия в арабо-исламском саммите

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 ноября отправился в Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 ноября отправился в Королевство Саудовская Аравия с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, он примет участие во внеочередном совместном арабо-исламском саммите, который пройдет в Эр-Рияде.

Отмечается, что в официальную делегацию Кыргызстана вошли министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия / постоянный представитель Кыргызстана при Организации исламского сотрудничества Улукбек Марипов.

Ранее сообщалось, что президент Садыр Жапаров выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч с представителями Саудовской Аравии. На повестке дня саммита - обсуждение ситуации в Палестине, южном Ливане и на Ближнем Востоке в целом.