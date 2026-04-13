Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Кубы: Диалог с США возможен, но затруднен

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 07:28
    Президент Кубы: Диалог с США возможен, но затруднен

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что диалог с США возможен, однако остается затрудненным на фоне десятилетий напряженности между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом кубинский лидер сказал в интервью NBC.

    По словам главы государства, Гавана готова к взаимодействию с Вашингтоном по таким вопросам, как миграция, борьба с наркотрафиком и безопасность, однако такой диалог должен строиться на основе уважения и равенства.

    Мигель Диас-Канель также выразил обеспокоенность в связи с последней риторикой США.

    Президент Кубы подверг критике американские санкции, отметив, что ограничения усугубляют экономические трудности на острове, в частности вызывают дефицит топлива.

    При этом он отверг утверждения о том, что Куба находится на грани краха, хотя и признал наличие серьезных трудностей, с которыми сталкивается население страны.

    Куба Мигель Диас-Канель Санкции США против Кубы Соединенные Штаты Америки (США)
    Kuba Prezidenti: ABŞ ilə dialoq mümkün, lakin çətindir

