Президент Колумбии выдвинул ультиматум повстанцам

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос в пятницу выдвинул ультиматум повстанцам из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в части достижения мира в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По своему возвращению в Гавану господа из РВСК должны сосредоточиться на следующем: время для окончания переговоров вышло, до даты 23 марта, согласованной между президентом республики и руководителем РВСК, осталось менее пяти недель", — приводит портал El Heraldo заявление Сантоса.

В сентябре 2015 года глава Колумбии объявил в ООН, что самый длительный вооруженный конфликт в Западном полушарии окончательно завершится 23 марта 2016 года. При этом РВСК должны сложить оружие в течение 60 дней после подписания финального мирного соглашения.