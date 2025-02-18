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Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет

Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет Колумбийские власти предполагают, что наркокартели планируют совершить покушение на президента Густаво Петро, сбив его самолет.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 23:41
Президент Колумбии сообщил о планах наркокартелей сбить его самолет

Колумбийские власти предполагают, что наркокартели планируют совершить покушение на президента Густаво Петро, сбив его самолет.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил на церемонии вступления в должность нового главы полиции Карлоса Трианы.

"Генерал Триана, вы должны положить этому конец. Я знаю, что это пугает. Как вы знаете, мой самолет хотят сбить ракетой, которую купили наркоторговцы. У них хранится не одна, а две ракеты, и мы знаем, кто они", - сказал Петро.

По мнению президента, наркокартели хотят убить его, потому что правительство страны преследует крупнейшие мировые мафиозные группировки.

Напомним, что 20 июля прошлого года президент приехал на праздничный военный парад на три часа позже назначенного времени. На следующий день глава государства написал в соцсети X, что опоздал, потому что нужно было "проверить информацию, поступившую от посольства США". 8 августа министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес подтвердил, что у властей были данные о возможном покушении, но не стал раскрывать детали.

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