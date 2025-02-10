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Президент Колумбии потребовал от министров уйти в отставку

Президент Колумбии потребовал от министров уйти в отставку Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от министров и глав административных департаментов уйти в отставку.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 06:43
Президент Колумбии потребовал от министров уйти в отставку

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от министров и глав административных департаментов уйти в отставку.

Как передает Report, об этом колумбийский лидер написал на своей странице в Х.

"Я потребовал официальной отставки министров и директоров административных департаментов. В кабинете министров произойдут некоторые изменения, чтобы добиться большего соответствия программе, заданной народом", - отметил Петро.

Он добавил, что правительство "полностью сосредоточится на реализации программы" развития страны.

Ранее глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил министрам правительства страны уйти в отставку из-за имеющихся разногласий.

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