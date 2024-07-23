Президент Колумбии подписал закон о запрете боев быков

В Колумбии подписан закон, запрещающий бои быков с 2027 года.

В Колумбии подписан закон, запрещающий бои быков с 2027 года.

Как передает Report , соответствующий документ подписал президент Колумбии Густаво Петро.

"Конституционный суд однажды высказался, что это часть культуры [этнического] меньшинства, но суд не может говорить миру, что убивать живых существ ради удовольствия - это культура. Такая культура в кавычках может привести нас к тому, что сначала мы развлекаемся, убивая животных, а потом - людей", - сказал Петро на мероприятии, которое транслировалось на странице администрации главы государства в соцсети X.

Одобренный парламентом закон предполагает трехлетний переходной период до полного запрета боев быков. В течение этого времени в стране все еще будет разрешено проведение корралехи (традиционного в Колумбии вида боя быков) при соблюдении условий, которые установит правительство для защиты животных. По замыслу властей, переходной период позволит людям, вовлеченным в сферу боев быков, найти новое занятие для получения дохода.

В Латинской Америке бои быков все еще не запрещены полностью в Венесуэле, Мексике, Перу и Эквадоре. В Колумбии дискуссия о необходимости запрета корралехи приобрела новую остроту после обрушения трибуны со зрителями на одном из шоу в июне 2022 года. В результате инцидента погибли 4 человека, пострадали более 300.