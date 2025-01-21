Президент Колумбии Петро объявил о введении в стране чрезвычайного положения

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений между группировками повстанцев на севере страны.

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений между группировками повстанцев на севере страны.

Как передает Report , об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети "X".

Петро указал, что вводится особое положение в связи с внутренними потрясениями и чрезвычайное положение в экономике. Президент выразил надежду, что судебная власть Колумбии поддержит его решение.

Напомним, что в сентябре прошлого года Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его ликвидации или смещения с поста. Заявления были сделаны на фоне расследования в отношении политика, касающегося источников финансирования его президентской кампании. По словам Петро, его судит "нелегитимный орган".