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Президент Колумбии Петро объявил о введении в стране чрезвычайного положения

Президент Колумбии Петро объявил о введении в стране чрезвычайного положения Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений между группировками повстанцев на севере страны.
Другие страны
21 января 2025 г. 06:58
Президент Колумбии Петро объявил о введении в стране чрезвычайного положения

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений между группировками повстанцев на севере страны.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети "X".

Петро указал, что вводится особое положение в связи с внутренними потрясениями и чрезвычайное положение в экономике. Президент выразил надежду, что судебная власть Колумбии поддержит его решение.

Напомним, что в сентябре прошлого года Петро заявил, что в стране готовится государственный переворот с целью его ликвидации или смещения с поста. Заявления были сделаны на фоне расследования в отношении политика, касающегося источников финансирования его президентской кампании. По словам Петро, его судит "нелегитимный орган".

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya Prezidenti ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib

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