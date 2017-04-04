Президент Колумбии объявил режим ЧП в социальной и экономической сфере из-за наводнений

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере из-за наводнений, жертвами которых стали более 260 человек.

Как передает Report, об этом заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

"На совете министров мы приняли несколько решений. Во-первых, объявить чрезвычайное положение в экономической, социальной и экологической сфере, чтобы внести изменения в бюджет и перераспределить средства, а также чтобы принять необходимые меры для борьбы с последствиями катастрофы", - сказал он в телевизионном обращении.

По словам Сантоса, был также "одобрен перевод 40 млрд песо ($14 млн) из межведомственного фонда Подразделению по управлению рисками". Кроме того, глава государства сообщил о планах строительства новой больницы и водопровода в городе Мокоа, пострадавшем от удара стихии.

Как отметил президент, в ближайшие часы он вместе с министрами здравоохранения, обороны и жилищного строительства отправится в зону бедствия.

По последним официальным данным, жертвами наводнений и селевых потоков стали 262 человека, столько же пострадали. На месте трагедии в муниципалитете Мокоа (департамент Путумайо) работают около 2 тысяч спасателей и медиков.