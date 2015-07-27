​Президент Кыргызстана заявил, что не будет назначать себе преемника

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет назначать себе преемника после окончания своего президентского срока через два с половиной года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я не буду делать "операцию преемник". Я вижу свою задачу, чтобы за эти 2,5 года как можно больше молодых политиков успели себя показать. Я также не вижу себя в будущем ни премьером, ни спикером — не хочу мешать новому президенту. Моя задача — поставить страну на рельсы устойчивого развития. И мне кажется, я должен успеть за оставшиеся 2,5 года. Я думал стать писателем или еще кем-то. И прежде всего просто отдохнуть, выспаться наконец", — сказал Атамбаев во время встречи с журналистами в понедельник.

"Народ сам должен выбирать себе правителя. Народ у нас хороший и выберет достойного человека. Мы закладываем принцип — это должен быть достойный честный человек. Один критерий должен быть для нового президента: он не ворует, работает на страну и в душе интернационалист, не делит людей по национальностям", - добавил он.

Атамбаев был избран президентом Кыргызстана в 2011 году.