Президент Кыргызстана не поедет на сессию Генассамблеи из-за проблем с сердцем

Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщается в понедельник на сайте президента.

"На пути следования из Бишкека в Нью-Йорк, где делегация Кыргызской Республики планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев почувствовал недомогание, в связи с чем ему было проведено первичное медицинское обследование", — говорится в сообщении на сайте президента.

Также сообщается, что после осмотра врачи заключили, что Атамбаеву, жаловавшемуся на боли в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование.

"По предварительному заключению врачей, у Главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем", — говорится в сообщении.

В связи с этим Атамбаев пройдет медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей, а делегацию Киргизии на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, отмечается на сайте президента.