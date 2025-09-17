Президент Казахстана предложил разработать этические принципы для ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную комиссию для разработки этических принципов для искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает казахстанское бюро Report, с таким предложением Токаев выступил в среду в Астане на VIІI съезде лидеров мировых и традиционных религий.

"Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые будут подразумевать уважение к человеческому достоинству и недопустимость дискриминации при принятии решений, носящих судьбоносный характер", - сказал Токаев.

Он напомнил, что ИИ, биометрические данные, биоинженерия и другие революционные технологии стремительно меняют сферу развития. Но этические принципы не успевают адаптироваться к высокой динамике прогресса", - сказал президент.

Токаев считает, что свобода выбора и приватность частной жизни, цифровое равенство и безопасность, использование искусственного интеллекта и многих других технологий - стали новыми вызовами.

Глава государства подчеркнул, что противостоять этим вызовам можно только путем постоянного диалога духовных лидеров, ученых и инженеров-технологов.