    Президент Казахстана предложил разработать этические принципы для ИИ

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 10:45
    Президент Казахстана предложил разработать этические принципы для ИИ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную комиссию для разработки этических принципов для искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает казахстанское бюро Report, с таким предложением Токаев выступил в среду в Астане на VIІI съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    "Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые будут подразумевать уважение к человеческому достоинству и недопустимость дискриминации при принятии решений, носящих судьбоносный характер", -  сказал Токаев.

    Он напомнил, что ИИ, биометрические данные, биоинженерия и другие революционные технологии стремительно меняют сферу развития. Но этические принципы не успевают адаптироваться к высокой динамике прогресса", - сказал президент.

    Токаев считает, что свобода выбора и приватность частной жизни, цифровое равенство и безопасность, использование искусственного интеллекта и многих других технологий - стали новыми вызовами.

    Глава государства подчеркнул, что противостоять этим вызовам можно только путем постоянного диалога духовных лидеров, ученых и инженеров-технологов.

