​Президент Казахстана предложил перенести штаб-квартиру ООН в Азию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В XXI веке мир нуждается в качественно новых международных финансовых и правовых инструментах.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе общеполитической дискуссии на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, государства-члены должны объединить усилия по созданию наднациональной валюты, которая бы соответствовала принятым накануне Целям устойчивого развития.

Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость принятия Всеобщей декларации о мире без ядерного оружия. Президент Казахстана напомнил, что его страна ведет активную политику в этой области. В частности, он напомнил о двух раундах переговоров по иранскому ядерному досье, которые прошли в Алмате, а также о недавнем создании в стране «атомного банка» низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ.

Лидер Казахстана предложил также задуматься о повестке дня на период до 2045 года. По его словам, мировому сообществу следует разработать концепцию «Нового будущего», в которую были бы интегрированы вопросы ядерной, энергетической, водной и продовольственной безопасности.

Президент Казахстана отметил растущую роль азиатских государств в глобальных процессах. В этой связи он выступил за перенос штаб-квартиры ООН в одну из стран Азии.