Президент Йемена уехал из страны на саммит Лиги арабских государств

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансура Хади уехал из страны в Шарм-эль-Шейх для участия в саммите Лиги арабских государств, который пройдет 28-29 марта, сообщает Al Arabiya. Он это сделал под протекцией Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на РБК.

Накануне Associated Press со ссылкой на службу безопасности Йемена и портовых служащих сообщил, что Хади бежал из страны, опасаясь шиитских повстанцев. Он покинул Йемен на катере через порт Аден.

Однако эту информацию не подтвериди министр иностранных дел Йемена и источники в окружении президента. Она заявили, что глава государства остается в Адене.

Позже официальный представитель Госдепа США Джен Псаки заявила, что Хади покинул свою резиденцию, однако Соединенные Штаты не в состоянии сообщить какую-либо детальную информацию о его местоположении. По ее словам, свою резиденцию президент Йемена покинул добровольно.