 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Йемена: Правительство должно продолжить работу

    Хади отдал распоряжение министрам работать в своих офисах.

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Правительство Йемена должно продолжить работу, несмотря на ситуацию в стране". Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением выступил президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади после того, как кабинет министров объявил об отмене регулярного заседания.

    Хади отдал распоряжение министрам работать в своих офисах. 

    Ранее стало известно, что из соображений безопасности кабмин отменил проведение еженедельной встречи. Отмечается также, что в настоящее время Хади проводит совещание со своими советниками.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi