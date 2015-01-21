Президент Йемена: Правительство должно продолжить работу

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Правительство Йемена должно продолжить работу, несмотря на ситуацию в стране". Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением выступил президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади после того, как кабинет министров объявил об отмене регулярного заседания.

Хади отдал распоряжение министрам работать в своих офисах.

Ранее стало известно, что из соображений безопасности кабмин отменил проведение еженедельной встречи. Отмечается также, что в настоящее время Хади проводит совещание со своими советниками.