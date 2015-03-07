​Президент Йемена перенес столицу в Аден

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Рабо Мансур Хади объявил 7 марта, что столица государства переносится в Аден, где будет оставаться до тех пор, пока мятежники-хуситы удерживают Сану.

Как передает Report, Аден - бывшая столица Народно-демократической республики Йемен, прекратившей свое существование в 1990 году и родной город Мансура Хади.

Некоторые арабские страны, такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ уже перенесли посольства из Саны в Аден. Однако США, первыми закрывшие посольство в Сане, заявили, что не последуют этому примеру, сообщило информационное агентство France Presse.

Хуситы вынудили Хади уйти в отставку, но международное сообщество признает его законным президентом Йемена.

Тем временем стало известно, что командир сил специального назначения Абд аль-Хафиз ас-Сакаф отказался подчиниться приказу Хади о своем увольнении и открыто заявил, что выполняет только распоряжения президентского совета, сформированного хуситами. Его солдаты блокируют аэропорт Адена.