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Президент Израиля заявил о готовности к новой гуманитарной паузе в Газе

Президент Израиля заявил о готовности к новой гуманитарной паузе в Газе Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 19:35
Президент Израиля заявил о готовности к новой гуманитарной паузе в Газе

Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая перед послами и дипломатами восьми десятков стран, представленных в стране.

"Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников", - сказал Герцог.

Президент Израиля отметил, что, тем не менее, ответственность полностью лежит на руководстве ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada yeni humanitar atəşkəsə hazırdır
Версия на английском языке President of Israel says ready for new humanitarian pause in Gaza

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