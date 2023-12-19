Президент Израиля заявил о готовности к новой гуманитарной паузе в Газе

Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава.

Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая перед послами и дипломатами восьми десятков стран, представленных в стране.

"Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников", - сказал Герцог.

Президент Израиля отметил, что, тем не менее, ответственность полностью лежит на руководстве ХАМАС.