    Президент Израиля встретится с премьером Британии для обсуждения палестинского вопроса

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 18:31
    Президент Израиля встретится с премьером Британии для обсуждения палестинского вопроса

    Президент Израиля Ицхак Герцог встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения вопросов, связанных с признанием Лондоном Палестинского государства.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис президента. 

    Отмечается, что встреча состоится на фоне недавних заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера и членов его правительства об Израиле, предстоящего решения о признании Государства Палестина и волны антисемитизма, якобы захлестнувшей страну.

    Отмечается, что Герцог планирует выступить против позиции Британии по санкциям и Палестине.

