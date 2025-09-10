Президент Израиля встретится с премьером Британии для обсуждения палестинского вопроса

Президент Израиля Ицхак Герцог встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения вопросов, связанных с признанием Лондоном Палестинского государства.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис президента.

Отмечается, что встреча состоится на фоне недавних заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера и членов его правительства об Израиле, предстоящего решения о признании Государства Палестина и волны антисемитизма, якобы захлестнувшей страну.

Отмечается, что Герцог планирует выступить против позиции Британии по санкциям и Палестине.