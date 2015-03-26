 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Израиля раскритиковал Нетаньяху

    Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его заявления в ходе предвыборной кампании.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, на церемонии, во время которой президент официально попросил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство, Ривлин призвал премьера восстановить отношения с США и исправить вред, нанесенный его ремарками.

    Незадолго до голосования Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства.

    Однако на церемонии премьер заявил, что хочет мира с палестинцами, и пообещал улучшить отношения с Вашингтоном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi