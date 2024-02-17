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Президент Израиля провел тайную встречу с премьером Катара по заложникам

Президент Израиля провел тайную встречу с премьером Катара по заложникам Президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 00:45
Президент Израиля провел тайную встречу с премьером Катара по заложникам

Президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится, что целью встречи было обсуждение переговоров по освобождению заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Осведомленные источники подтверждают, что израильский президент прибыл на конференцию с некоторыми из освобожденных заложников и членами их семей, что призвано подчеркнуть важность переговоров и дать им более глубокий контекст.

"Есть надежда, что ХАМАС проявит готовность к более конструктивным переговорам", — отметил высокопоставленный израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Согласно информации ресурса, эта встреча стала очередным шагом в поиске решения сложной ситуации, связанной с заложниками в секторе Газа. Несмотря на сложности, стороны продолжают вести переговоры в поисках компромисса и мирного решения конфликта.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti Münhendə Qətərin Baş naziri ilə gizli görüşüb

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