    Президент Израиля: Прошение Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 18:53
    Прошение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке и со всей серьезностью.

    Как передает Report, об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью Politico.

    Ранее президент США Дональд Трамп направил Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить расследование в отношении Нетаньяху.

    "Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. Но Израиль - суверенное государство... Лицо, дело которого будет обсуждаться, то есть Нетаньяху, в соответствии с израильскими правилами, должно подать прошение, которое будет рассмотрено должным образом, как и многие другие заявления. Я отношусь к этому серьезно", - заявил президент Израиля.

    Герцог подчеркнул, что все прошения о помиловании проходят установленную процедуру через Министерство юстиции и его юридического советника. При рассмотрении этого "необычного запроса" израильский президент, как он отметил, прежде всего будет руководствоваться интересами израильского народа: "Благополучие израильского народа - мой первый, второй и третий приоритеты".

    Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019 году ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Израильский премьер вину отрицает.

    Сегодня Нетаньяху в свою очередь заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме, что не уйдет из политики в обмен на помилование по делу о коррупции.

