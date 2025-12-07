Президент Израиля: Прошение Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке

Прошение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке и со всей серьезностью.

Как передает Report, об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп направил Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить расследование в отношении Нетаньяху.

"Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. Но Израиль - суверенное государство... Лицо, дело которого будет обсуждаться, то есть Нетаньяху, в соответствии с израильскими правилами, должно подать прошение, которое будет рассмотрено должным образом, как и многие другие заявления. Я отношусь к этому серьезно", - заявил президент Израиля.

Герцог подчеркнул, что все прошения о помиловании проходят установленную процедуру через Министерство юстиции и его юридического советника. При рассмотрении этого "необычного запроса" израильский президент, как он отметил, прежде всего будет руководствоваться интересами израильского народа: "Благополучие израильского народа - мой первый, второй и третий приоритеты".

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019 году ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Израильский премьер вину отрицает.

Сегодня Нетаньяху в свою очередь заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме, что не уйдет из политики в обмен на помилование по делу о коррупции.