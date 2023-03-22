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Президент Израиля поздравил лидеров мусульманских стран с Рамазаном

Президент Израиля поздравил лидеров мусульманских стран с Рамазаном Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонные разговоры с лидерами ряда мусульманских стран, поздравив их с наступающим священным месяцем Рамазан.
Другие страны
22 марта 2023 г. 02:11
Президент Израиля поздравил лидеров мусульманских стран с Рамазаном

Президент Израиля Ицхак Герцог провел телефонные разговоры с лидерами ряда мусульманских стран, поздравив их с наступающим священным месяцем Рамазан.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы государства.

По ее информации, за последние дни глава еврейского государства поговорил с королями Бахрейна и Иордании Хамадом бен Исой Аль Халифой и Абдаллой II, президентами ОАЭ и Турции Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, палестинским лидером Махмудом Аббасом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Герцог созвонился с президентом Сенегала Маки Салем и лидером Албании Байрамом Бегаем.

"В своих телефонных разговорах с этими лидерами президент выразил надежды на мир и стабильность в регионе и пожелал им и их народам Рамазана, который бы принес им мир, счастье и здоровье", - говорится в сообщении канцелярии.

Израильский президент также направил письменные поздравительные послания королю Марокко Мухаммеду VI и президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

"Священный месяц Рамадан прославляет ценности, которые очень близки моему сердцу. Эти ценности - любовь к соседу, благотворительность и поддержка слабых, терпимость в беседе - являются основополагающими ценностями, которые я постоянно отстаиваю. В момент, когда вы вступаете в этот месяц, я молюсь, чтобы мы вместе смогли предпринять совместные шаги на пути мира и в следующем году", - написал Герцог в своем послании, выдержки из которого привела президентская пресс-служба.

Напомним, что священный для мусульман месяц Рамазан наступает 23 марта по григорианскому календарю.

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