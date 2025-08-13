О нас

Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к иранцам выступить против своего правительства на фоне перебоев с подачей воды и электроэнергии.
Другие страны
13 августа 2025 г. 19:07
Президент Ирана раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к иранцам выступить против своего правительства на фоне перебоев с подачей воды и электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Пезешкиана в соцсети X.

"Режим, который лишил жителей Газы воды и пищи, хочет принести воду иранскому народу? Какой мираж!", - написал президент Ирана.

Видеообращение Нетаньяху, опубликованное накануне, прозвучало на фоне сохраняющихся в Иране перебоев с водоснабжением и электроснабжением во время жары. Он также предложил направить в Тегеран израильских специалистов по водным ресурсам для передачи технологий и опыта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi