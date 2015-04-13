Президент Ирана: Предстоящие переговоры по ядерной программе будут сложными

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на достижение ряда договоренностей по иранской ядерной программе в Лозанне в начале апреля, предстоящие Тегерану и "шестерке" международных посредников переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения будут очень сложными. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"В ходе переговоров (в Лозанне) мы достигли некоторых договоренностей, и нам предстоит еще пройти очень тяжелый путь, прежде чем достичь всеобъемлющего соглашения", — заявил Рухани на встрече с членами иранского парламента.

Согласно достигнутым в начале апреля в Лозанне договоренностям, две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на 25 лет. "Шестерка" и Иран намерены завершить подготовку соглашения по ядерной программе к 30 июня. При этом ЕС прекратит санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей.