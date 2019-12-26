​Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Салех 26 декабря отказался назначить кандидатуру поддерживаемого парламентским блоком в качестве премьер-министра.

В заявлении Салеха говорится, что, поскольку конституция не дает ему права отклонять кандидатуры на пост премьер-министра, он готов подать в отставку.

Массовые протесты охватывают Ирак с 1 октября. Протестующие требуют пересмотра политической системы.