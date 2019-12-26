​Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Салех 26 декабря отказался назначить кандидатуру поддерживаемого парламентским блоком в качестве премьер-министра.
В заявлении Салеха говорится, что, поскольку конституция не дает ему права отклонять кандидатуры на пост премьер-министра, он готов подать в отставку.
Массовые протесты охватывают Ирак с 1 октября. Протестующие требуют пересмотра политической системы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости