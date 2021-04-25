Президент Индонезии объявил о гибели затонувшей подлодки

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala затонула в Балийском море, и выразил соболезнования семьям членов экипажа

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala затонула в Балийском море, и выразил соболезнования семьям членов экипажа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Армия и флот сменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Весь народ Индонезии выражает глубокую скорбь из-за этой трагедии, особенно семьям членов экипажа подводной лодки", — сказал он в интервью журналистам.

Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений у берегов острова Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека.