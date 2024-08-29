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Президент Индонезии обсудит с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе

Президент Индонезии обсудит с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что обсудит с Папой Римским Франциском вопросы глобального мира и текущие конфликты в Украине и в секторе Газа во время визита понтифика в эту страну.
Другие страны
29 августа 2024 г. 14:20
Президент Индонезии обсудит с Папой Римским конфликты в Украине и в Газе

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что обсудит с Папой Римским Франциском вопросы глобального мира и текущие конфликты в Украине и в секторе Газа во время визита понтифика в эту страну.

Как передает Report, об этом сообщает Jakarta Globe.

"В первую очередь, мы сосредоточимся на вопросах мира. Для нас очень важно обсудить с ним [Папой Римским] эти вопросы", - приводит издание слова индонезийского президента.

Президент страны отметил, что стремится к установлению мира во всех конфликтных зонах, включая Газу, Украину и другие менее крупные продолжающиеся конфликты по всему миру.

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