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    ​Президент Грузии хочет встретиться с Путиным

    Президент Путин является лидером страны, с которым мы должны попытаться урегулировать грузино-российские отношения

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и приступить к выстраиванию полноценных отношений, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Президент Путин является лидером страны, с которым мы должны попытаться урегулировать грузино-российские отношения. Путин — тот человек, с которым, я надеюсь, на определенном этапе можно построить рациональные межгосударственные отношения", — заявил Маргвелашвили.

    Ранее Маргвелашвили заявлял о готовности обсудить добрососедские отношения при условии восстановления территориальной целостности Грузии.

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