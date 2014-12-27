​Президент Грузии хочет встретиться с Путиным

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и приступить к выстраиванию полноценных отношений, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент Путин является лидером страны, с которым мы должны попытаться урегулировать грузино-российские отношения. Путин — тот человек, с которым, я надеюсь, на определенном этапе можно построить рациональные межгосударственные отношения", — заявил Маргвелашвили.

Ранее Маргвелашвили заявлял о готовности обсудить добрососедские отношения при условии восстановления территориальной целостности Грузии.