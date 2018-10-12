Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что Греция в рамках права и европейской правовой культуры намерена добиваться от Берлина возвращения "оккупационного займа" и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба греческого президента.

"В этих рамках сопротивления тем, кто, как вы знаете, хочет вернуться в кошмарное прошлое, Греция подает требования, которые касаются оккупационного кредита и компенсации времён оккупации, которые мы рассматриваем как юридически действительные и подлежащие судебному преследованию",- сказал Павлопулос, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы не выдвигаем этих требований в одностороннем порядке и произвольно. Напротив, мы делаем это в контексте нашей совместной международной и европейской правовой культуры. Основываясь на правилах этой культуры и, в любом случае, в компетентном судебном форуме каждый будет поддерживать свои позиции",- заявил президент Греции.

Штайнмайер ранее днем на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом извинился за преступления фашистов в годы войны.



