​Президент Франции: Я сожалею, что мы не вмешались, когда в Сирии использовалось химическое оружие

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Я сожалею о том, что мы не вмешались, когда в 2013 году в Сирии использовалось химическое оружие". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время интервью французскому радио "France İnter".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Франция сотрудничать с Башаром Асадом в своей борьбе против ИГИЛ, он сказал: "Лучше будет отказаться от таких контактов. Когда ты действуешь с дьяволом, то Бог редко когда помогает".

Ф.Олланд отметил, что для достижения стабильности в Ираке и Сирии, роль Ирана, как посредника, может быть очень значительной. Говоря о том, что Франция вынуждена поддерживать в Сирии оппозицию, он отметил: "Я сожалею о том, что мы не вмешались, когда в 2013 году в Сирии использовалось химическое оружие. В то время мы не осуществили вмешательство. А в настоящее время перед нами стоит ИГИЛ. Мы выясняем, существует ли связь между Б.Асадом и ИГИЛ".