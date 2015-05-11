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    Президент Франции впервые за сто лет прибыл в Кубу

    Франсуа Олланд встретится с Раулем Кастро

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Гавану в рамках первого официального визита главы Франции на Кубу, в ходе которого он встретиться с лидером Кубы Раулем Кастро.

    Как сообщает Report со ссылкой AFP, французский лидер пробудет в кубинской столице всего один день.

    Отметим, что Франсуа Олланд стал первым лидером западных стран, прибывшим на Кубу именно с официальным визитом, а также первым президентом Франции, посетившим страну за более чем 100 лет.

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